PSG Manchester City en direct : sur quelle chaîne regarder la demi-finale ?

Le PSG reçoit Manchester City ce soir en demi-finale aller de Ligue des Champions 2021. Cette double confrontation à venir est ce qu'il convient d'appeler la première des deux dernières finales. Les deux groupes sont au complet pour ce choc qui porte de belles promesses sur le terrain. Streaming, chaîne, compositions probables, on vous dit tout sur ce PSG Man City à ne rater pour rien au monde.

C'est clairement l'affiche la plus attendue des demi-finales de la Ligue des Champions. Celle qui oppose deux clubs au destin commun. Le PSG et Manchester City ont jeté leur dévolu sur la coupe aux grandes oreilles qui leur échappe malgré de gros moyens consentis depuis plusieurs années. Le sacre ultime pourrait bien se concrétiser cette année pour qui sortira vainqueur de cette double confrontation.

C'est en finaliste en titre que le PSG affronte Manchester City qui n'a jamais passé l'étape des demi-finales. Un avantage sans doute pour les Parisiens qui accèdent à ce stade de la compétition pour la deuxième année consécutive. Les Mancuniens quant à eux n'ont pas accédé au dernier carré de la Ligue des Champions depuis 2016 et c'est d'ailleurs leur seule et unique demi-finale à ce jour.

Sur quelle chaîne voir PSG Manchester City en direct ?

La demi-finale aller entre le PSG et Manchester City est à suivre ce mercredi 28 avril 2021 au soir à partir de 21h sur la chaine RMC Sport 1. Le plateau d'avant-match sera en place dès 19h avant le direct qui sera commenté par les deux Jérôme, Sillon et Rothen. Vous pourrez suivre la rencontre en streaming ou depuis votre box TV. La deuxième possibilité est toujours réservée aux abonnés SFR moyennant un abonnement mensuel à 9 € (engagement d'un an) ou 15 € sans engagement.

Si vous êtes chez Orange, Free ou Bouygues Telecom, RMC Sport est uniquement disponible en streaming via l'offre 100% digitale. Comptez 19 € par mois avec un engagement d'un an ou 25 € par mois sans engagement. Pour accéder aux matchs depuis l'écran de votre TV, l'application RMC Sport est disponible sur la plupart des plateformes. Vous pouvez la télécharger sur le Play Store d'Android TV, sur l'Apple TV, les smart TV Samsung, LG et Hisense. Enfin, les options Chromecast et AirPlay sont également disponibles.

PSG Manchester City du 28 avril 2021 : les compositions d'équipes probables

Le groupe du PSG est au complet pour affronter Manchester City dont l'effectif est également au beau fixe. Mauricio Pochettino a dévoilé les 25 joueurs inscrits sur la feuille de match et tous les cadors seront évidemment de la partie. On assiste au retour de Marquinhos qui avait raté la deuxième manche face au Bayern. Le brésilien retrouvera d'ailleurs sa place dans l'axe de la défense dès l'entame de match à côté de Kimpembe. Le PSG alignerait son 4-2-3-1 classique avec Verratti en 10 derrière Mbappé. Les deux côtés seront occupés par Neymar et Di Maria.

La composition probable du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé.

La composition probable de Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Stones, Cancelo – Gündogan, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Bernardo Silva, Foden.