PS5 : Sony est sur le point de lancer une manette DualSense noire

Enfin plus d'options de coloris pour la PS5 ? Le site de la Federal Communications Commission américaine liste un nouveau document de certification Sony pour une manette DualSense noire. C'est la deuxième fois que ce type de listing apparaît dans une base de données de certification. Ce qui suggère le lancement imminent de l'accessoire.

Depuis le lancement de la PS5, une question revient régulièrement : quand est-ce qu'il sera possible d'acheter la console et ses accessoires dans d'autres coloris que le blanc bleuté électrique retenu par Sony ? La firme avait insisté sur le fait que la console bénéficierait de nombreuses options de personnalisation.

La manette DualSense noire apparaît de nouveau dans des documents de certification

La vidéo du démontage officiel de la PlayStation 5 confirme également que les panneaux latéraux sont conçus pour être facilement retirés et remplacés par l'utilisateur. Or justement, la manette DualSense noire fait de nouveau parler d'elle cette fois-ci dans la base de données de la FCC américaine. La demande de certification datée du 15 octobre 2020 s'accompagne d'une série de photos sous tous les angles, ainsi que des images de l'intérieur de l'appareil.

Une notice temporaire est également disponible, ce qui suggère que Sony est vraiment sur le point de lancer le nouveau coloris du contrôleur. On peut également imaginer, même si ces documents n'en font pas mention, que la nouvelle manette DualSense s'accompagnera d'une nouvelle édition de la PS5 dans le même coloris.

Sony devrait en dévoiler davantage très vite. Le coloris noir paraît plus simple, et moins sophistiqué que sur la DualSense actuelle. Tout est simplement noir, boutons et gâchettes inclus. Ce qui nous paraît d'emblée dommage par rapport aux efforts réalisés par les designers de Sony sur le coloris blanc.

Les manettes DualSense (blanches ?) seront disponibles en France à compter du 12 novembre 2020, soit à peine une semaine avant la mise sur le marché officielle de la PlayStation 5. Pour l'heure on ne sait pas quand la version noire sera aussi proposée. L'accessoire sera commercialisé au prix de 69,99 euros – un prix qui devrait rester strictement identique quel que soit le coloris.