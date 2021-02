PS5 : Sony avoue que le nombre de consoles produites n’augmentera pas de sitôt

À l’occasion de la présentation de ses résultats, Sony a confirmé que les difficultés d’approvisionnement subies par la PlayStation 5 continueront. La firme avoue qu’il lui sera impossible d’augmenter le rythme de production de la console. En outre, elle ne voit pas quand la situation s’améliorera, la demande restant très forte sur les composants qui peinent à lui être livrés.

Hier, Sony a présenté ses résultats financiers. La firme japonaise a dévoilé d’excellents chiffres, tirés vers le haut par la branche dédiée aux jeux vidéo. Le chiffre d’affaires est en hausse de 40 % et les bénéfices en hausse de 50 %. La sortie de la PS5 n’est évidemment pas étrangère à cette belle tenue. D’autant que, malgré les apparences, Sony a tout de même écoulé quelque 4,5 millions de consoles depuis son lancement en novembre dernier. Ce qui est étonnant compte tenu de la pénurie.

Lire aussi – La PS5 et la Xbox Series X seront en rupture de stock jusqu’à l’été selon AMD

Plusieurs autres informations intéressantes ont été dévoilées par Sony lors de la conférence financière. Hier, nous en évoquions une : Sony vend à perte sa console. L’augmentation du prix des composants et des frais de transport impacte considérablement la marge de Sony. À tel point que la firme perd de l’argent pour chaque console commercialisée.

Sony ne peut pas produire plus de PS5

La seconde information concerne les pénuries. Selon le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, Sony est aujourd’hui dans l’impossibilité d’augmenter le rythme de production des consoles. Ce n’est pas un problème d’usine, mais bien un problème de stock des composants. Le monde de l’électronique grand public subit actuellement une rupture de stock qui affecte non seulement les deux consoles next-gen, la PS5 et la Xbox Series X, mais aussi les cartes graphiques et, par extension, les ordinateurs. Il y aura des ruptures de stock pendant toute l'année 2021.

« Nous ne sommes pas arrivés à répondre à la forte demande des consommateurs, explique-t-il. Nous continuons de faire tout notre possible pour livrer autant de consoles que possible à tous ceux qui attendent une PlayStation 5 ». Comprenez que Sony n’a aucun levier sur ses propres fournisseurs, notamment AMD qui doit aussi fournir Microsoft. Et que la société continuera de produire au compte-goutte les consoles, lesquelles se vendront très rapidement, certainement en majorité par les arnaqueurs qui les achètent avec des bots et les revendent à prix d’or.

Source : Ars Technica