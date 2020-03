C’est du cotĂ© du site de l’enseigne de la Fnac que l’on peut profiter de ce bon plan qui permet d’avoir la plus puissante des consoles de jeu de Sony, la PS4 Pro Ă 329.99 € avec en prime, une Box Gaming et deux jeux PS Hits offerts. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles, Ă saisir rapidement.

En ce moment et jusqu’au 8 mars 2020, la Fnac propose un bon plan pour acheter la console de jeu de Sony moins chère : pour l’achat d’une console Playstation 4 Pro, l’enseigne vous permet de profiter de 2 jeux Playstation Hits offerts, si vous ajoutez les 3 articles au panier !

Parmi la sĂ©lection, on retrouve d’excellents titres tels que Uncharted The Lost Legacy, Gran Turismo, God of War ou bien encore Horizon : Zero Dawn Complete Edition pour ne citer qu’eux. Afin de bĂ©nĂ©ficier de l’offre, vous devez ajouter la console Playstation 4 Pro et 2 jeux Playstation Hits parmi la sĂ©lection au panier. Ce n’est pas tout puisque la Fnac vous offre aussi une une box gaming Fnac avec des goodies (d’une valeur de 39,99 €), qu’il faut Ă©galement ajouter Ă votre panier avant de passer commande.

A noter que l’offre est Ă©galement valable hors ligne, dans les magasins participants Ă l’opĂ©ration. La PS4 Pro de Sony est Ă©quipĂ© d’un SoC x86-64 AMD Jaguar Octo-Core, Ă©paulĂ© par une carte graphique AMD Radeon Next-Gen, 8 Go de mĂ©moire RAM ainsi que d’un disque dur d’une capacitĂ© de 1 To amovible.

CotĂ© connectivitĂ© sans fil, on retrouve un port Ethernet Gigabit, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 4.0. Un large panel d’entrĂ©e et sortie sont Ă©galement de la partie avec notamment : 3 ports USB 3.1, une sortie HDMI compatible 4K/HDR, une sortie S/PDIF. Enfin, la console de jeu a des dimensions de 327 x 295 x 55 mm pour un poids de 3,3 kg.

