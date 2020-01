Pour les soldes d’hiver, la PS4 Pro 1 To noire passe à 274.99 €

Envie de vous procurer la PS4 Pro en promotion ? Profitez de ce bon plan jeu vidĂ©o chez Cdiscount dans le cadre des soldes d’hiver 2020 oĂą l’enseigne française de high-tech vend la console de Sony dans un coloris noir au tarif de 274.99 euros.

Pour acquérir la PS4 Pro en promo, il va falloir donc vous rendre sur la plateforme Cdiscount. En effet, le site marchand propose en ce moment la fameuse console de jeu de Sony en noir au prix de 299,99 euros au lieu de 399,99 euros ; soit une remise immédiate de 100 euros de la part de la boutique en ligne. Une fois la console ajoutée à votre panier, renseignez le code promo MOINS25E pour bénéficier de 25 euros de remise immédiate et faire passer le prix de cette dernière à 274.99 €.

Concernant la livraison, il n’y a aucuns frais de port supplĂ©mentaires si le retrait du produit en point relais est choisi. Pour moins de 300 euros, vous avez donc une console qui dispose notamment d’un processeur x86-64 AMD Jaguar Octo-Core, d’une carte graphique AMD Radeon Next-Gen, de 8 Go de mĂ©moire vive et d’un disque dur de 1 To amovible.

Pour la connectivité, la PS4 Pro embarque un port Ethernet Gigabit, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 4.0. Côté connectique, on retrouve 3 ports USB 3.1, une sortie HDMI compatible 4K/HDR, une sortie S/PDIF. Enfin, la console de salon mesure 327 x 295 x 55 mm et a un poids de 3,3 kg.

