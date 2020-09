Promotions de folies chez Keysoff : Windows 10 Pro à 7,75€ et Office 2016 à 18,48€ !

Pour la rentrée scolaire, Keysoff vous propose une sélection de logiciels Microsoft à prix cassé. Vous pouvez ainsi profiter de réductions allant jusqu’à -65% sur les logiciels Microsoft Office et jusqu’à -44% sur le système d’exploitation Microsoft Windows 10.

Keysoff est un site connu pour ses ventes de logiciels Microsoft à des prix défiant toute concurrence, et ce, toute l’année. En cette période de rentrée scolaire, le site a décidé d’aller encore plus loin et propose de descendre encore un peu plus ses pris prix via différents codes promotionnels.

Grâce à ces codes promo, vous pouvez par exemple vous procurer le logiciel Microsoft Office 2016 à -65%. De quoi sans nul doute améliorer votre productivité pour la rentrée ! Pour profiter de ces offres exceptionnelles, il vous suffit d'inscrire l’un des codes promotionnels détaillés ci-dessous lors de votre commande.

Avec le code “SKK46”, obtenez 46% de réduction Windows 10 et profitez donc de :

Avec le code “SKK65”, obtenez 65% de réduction sur Microsoft Office 2016 et profitez donc de :

Avec le code “SKK62”, obtenez 62% de réduction sur Microsoft Office 2019 et profitez donc de :

Avec le code “SKK55”, obtenez 55% de réduction sur les séries Microsoft et profitez donc de :

Avec ces codes de promotion, vous allez non seulement réaliser des économies importantes, mais aussi profiter de logiciels Microsoft de qualité. Précisons également que tous ces codes incluent une réduction supplémentaire de 3% si vous choisissez “Cwalletco” comme solution de paiement.

Votre clé Microsoft livrée par mail dans les plus brefs délais

Pour profiter de ces offres exceptionnelles, il vous suffit de sélectionner le produit Microsoft qui vous intéresse et de cliquer sur “Ajouter au panier”, puis “Voir mon panier”. Cliquez ensuite sur le bouton “Appliquer un coupon de réduction” et inscrivez le code promo qui correspond au produit que vous achetez.

Après avoir confirmé votre code promo, la réduction est automatiquement appliquée sur votre panier. Cliquez finalement sur “Procéder au paiement” pour valider votre commande. Précisons à nouveau que si vous choisissez la solution de paiement sécurisée Cwalletco, vous bénéficiez de 3% de réduction supplémentaire sur votre commande. Une fois votre commande validée par le site, vous recevez par mail votre clé Microsoft, et ce, dans les plus brefs délais.

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site de Keysoff afin de voir les promotions du moment. Le site propose en effet des réductions toute l’année. Enfin, si vous avez le moindre problème avec votre commande, vous pouvez contacter le Service client de Keysoff par mail à l’adresse “[email protected]”. Vous pouvez aussi utiliser le Chat du site Keysoff, ouvert 24h/24 et 7j/7.

Cet article est une publication sponsorisée par Keysoff.