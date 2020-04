Forte promotion sur le Google Pixel 3a

Profitez de ce bon plan smartphone pour vous procurer le Google Pixel 3a qui bĂ©nĂ©ficie en ce moment d’une forte promotion chez Darty. Le tĂ©lĂ©phone de la firme de Mountain View est en effet vendu sous les 300 euros.

DĂ©voilĂ© en mĂȘme temps que la version XL du tĂ©lĂ©phone du mĂȘme nom, le Pixel 3a soufflera sa premiĂšre bougie au dĂ©but du mois de mai prochain. À l’approche de son premier anniversaire, le smartphone de Google fait l’objet d’une jolie rĂ©duction chez Darty.

Commercialisé à 399 euros lors de sa sortie, le Google Pixel 3a proposé dans son modÚle Simplement noir est affiché à 299 euros sur le site marchand français ; soit une remise immédiate de 25%. Pour cet achat, Darty suggÚre deux modes de livraison gratuite : la livraison à domicile et le retrait en magasin.

Concernant les caractĂ©ristiques du smartphone, le Google Pixel 3a est dotĂ© d’un Ă©cran OLED FHD+ de 5,6 pouces (rĂ©solution 2220 x 1080 pixels), d’une mĂ©moire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 64 Go et d’une batterie de 3000 mAh. Le tout tourne sous le systĂšme d’exploitation Android 9 Pie. Pour la photo, le Pixel 3a intĂšgre un capteur de 12,2 MP avec un objectif lumineux de f/1.8. Enfin, le smartphone est livrĂ© avec un adaptateur secteur USB-C 18 W, un câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0), un guide de démarrage rapide, un adaptateur Quick Switch Outil pour la carte SIM et des Ă©couteurs.