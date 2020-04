Très bon prix pour cette Smart TV LED UHD 4K Hisense H65B7500 de 65 pouces !

Belle affaire pour ceux et celles qui recherchent une Smart TV LED UHD 4K de 65 pouces Ă un très bon prix ! Au cours d’une durĂ©e limitĂ©e, la Hisense H65B7500 bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de 210 euros sur le site Boulanger.

MalgrĂ© le report de l’Euro 2020 de football en 2021, les sites marchands français effectuent des promotions intĂ©ressantes sur l’achat de tĂ©lĂ©viseurs Ă©quipĂ©s de la technologie Smart TV. On a pu le voir avec cette TV Philips 58PUS6504 de 58 pouces vendue sous les 450 euros.

De son cĂ´tĂ©, Boulanger propose Ă ses clients cette Smart TV LED UHD 4K Hisense H65B7500 au prix de 599 euros au lieu de 749 euros ; soit 20% de rĂ©duction immĂ©diate de la part du site marchand. Jusqu’au lundi 27 avril 2020 inclus, un rabais supplĂ©mentaire de 60 euros est appliquĂ© grâce l’opĂ©ration « 10€ de remise immĂ©diate par tranche de 100€ d’achat ». Le prix de revient du tĂ©lĂ©viseur est alors de 539 euros. Concernant les frais de port, ils sont offerts pour toute livraison du produit en magasin Boulanger.

Pour ce prix, vous avez donc une TV de 65 pouces (diagonale de 164 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10 et connectée. Du coté de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI 2.0, 1 Composite, 2 ports USB, 1 entrée antenne, 1 entrée satellite et 1 port Ethernet. Compatible Smart TV, le téléviseur est capable de faire tourner des applications comme Netflix et YouTube en 4K grâce à l’intégration du Wifi.