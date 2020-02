Des promos exclusives Lenovo sur des PC portables Legion, Yoga, IdeaPad et ThinkPad pour les lecteurs de Phonandroid

Jusqu’au 6 mars, Lenovo, numĂ©ro un mondial des constructeurs d’ordinateurs portables, propose aux lecteurs de Phonandroid de s’Ă©quiper Ă moindre coĂ»t, en utilisant le code promo TOMSG20, qui procure une rĂ©duction immĂ©diate de 20 % sur le prix de certaines configurations, dans les gammes Legion, Yoga, IdeaPad et ThinkPad.

Par l’intermĂ©diaire du site de Lenovo, vous pouvez acheter des ordinateurs portables, rĂ©partis dans quatre gammes :

La gamme ThinkPad , pour les utilisateurs qui recherchent une machine capable d’assurer une productivitĂ© maximale, grâce Ă de hautes performances et Ă une autonomie maximale, tout en garantissant un haut niveau de sĂ©curitĂ© et la possibilitĂ© de communiquer en toutes circonstances, grâce Ă la 4G.

Avec le code promo TOMSG20, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une remise exceptionnelle de 20 % sur le prix des produits suivants. Selon les configurations, vous pouvez modifier certains Ă©lĂ©ments, comme la quantitĂ© de mĂ©moire ou la taille de l’unitĂ© de stockage, afin d’obtenir une machine qui rĂ©pond au mieux Ă vos besoins.

Legion Y540

Pour offrir un confort d’utilisation maximum en faisant fonctionner des jeux sophistiquĂ©s, les PC portables de la gamme Legion sont proposĂ©s en deux tailles d’Ă©cran : 15,6 et 17,3 pouces. Ces derniers fonctionnent avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement maximale de 60 ou 144 Hz. Leurs composants internes dĂ©livrent le haut niveau de performances nĂ©cessaire pour faire fonctionner les applications les plus exigeantes. Ainsi, la puce Intel de 9ème gĂ©nĂ©ration est assistĂ©e par une Nvidia GeForce GTX 1650, GTX 1660Ti ou RTX 2060.

Ainsi, l’ordinateur portable que nous avons retenu, le Legion Y540-17IRH dispose d’une base solide, constituĂ©e d’une puce Intel Core i5-9300H (4 coeurs cadencĂ©s Ă 2,4/4,1 GHz), 8 Go de mĂ©moire et un SSD de 256 Go. Bon point, il est possible de modifier ces Ă©lĂ©ments pour choisir un processeur plus puissant (Core i7), plus de mĂ©moire, un SSD de plus grande capacitĂ©, un second disque dur, etc.

Pour la gestion de l’affichage, la GeForce GTX 1660 Ti est un très bon choix, puisqu’elle permet de jouer en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec – souvent – un nombre d’images par seconde supĂ©rieur Ă 60. Elle peut mĂŞme ĂŞtre utilisĂ©e avec un moniteur QHD (2 560 x 1 440 pixels) pour bĂ©nĂ©ficier d’une qualitĂ© graphique encore plus grande.

Le Legion Y540 est Ă©galement dotĂ© d’un clavier est rĂ©tro Ă©clairĂ© et peut recevoir un disque dur en plus du SSD, afin de pouvoir stocker un grand nombre d’applications et de fichiers multimĂ©dia (photo, audio et vidĂ©o).

Yoga S740

Si vous recherchez un PC portable Ă©lĂ©gant, que l’on peut transporter facilement et qui offre une grande polyvalence, le Yoga S740 s’impose. En effet, la configuration que nous avons sĂ©lectionnĂ©e dispose de composants performants, avec un processeur Intel Core i7-9750H, 8 Go de mĂ©moire et un SSD de 512 Go. MĂŞme sa puce graphique, une GeForce GTX 1650 permet d’obtenir des animations fluides (30 Ă 60 images par seconde), dans la plupart des jeux, avec les dĂ©tails graphiques ajustĂ©s au maximum.

Avec son châssis mĂ©tallique et son Ă©cran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, l’ordinateur ne pèse que 1,9 Kg. Son Ă©quipement est complet, avec un lecteur d'empreintes digitales et un clavier rĂ©tro Ă©clairĂ©. D’autre part, l’autonomie de sa batterie peut atteindre 14 heures. Et celle-ci profite d’un mode de recharge rapide, qui lui redonne 80% de sa charge en une heure.

Enfin, la connectique du Yoga S740 est complète : prise casque/micro, lecteur de cartes SD et trois ports USB 3.1, dont deux de type C compatibles Thunderbolt et DisplayPort.

IdeaPad S540

Les PC portables de la gamme IdeaPad proposent un équipement complet à des prix très abordables. Pour cela, ils intègrent une grande diversité de composants : processeurs Intel ou AMD, écrans de 13,3 pouces, 14 pouces ou 15,6 pouces, etc.

Le modèle le plus cher est mĂŞme proposĂ© avec une puce graphique Nvidia GeForce MX250, plus performante que le composant Intel UHD 620 prĂ©sent dans les autres configurations. Dans tous les cas, les IdeaPad peuvent parfaitement rĂ©pondre Ă l’ensembles besoins bureautiques et multimĂ©dia de tous les jours.

Nous avons sélectionné le modèle qui allie hautes performances, grâce en particulier à son processeur Intel Core i7-8565U, et un système de stockage rapide et de grande capacité (un SSD de 1 To). Pour le reste, cet IdeaPad S540 exploite un écran 14 pouces Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et intègre un lecteur d'empreintes digitales.

ThinkPad X1 Carbon (7ème Gen)

Le ThinkPad X1 Carbon est un ultra portable très compact et très sophistiquĂ©, parfaitement adaptĂ© Ă une utilisation professionnelle (il est garanti trois ans). Ainsi, son boĂ®tier ne pèse que 1,09 Kg pour 1,49 cm d’Ă©paisseur. De plus, il est rĂ©sistant aux chocs, aux liquides et aux conditions extrĂŞmes de tempĂ©rature. Et son volet ThinkShutter permet de masquer la Webcam 720p, afin d’offrir une intimitĂ© maximale. D’autre part, sa batterie offre une grande autonomie et exploite la technologie RapidCharge, qui permet de retrouver 80 % de charge en seulement une heure.

En ce qui concerne les composants, le ThinkPad X1 Carbon exploite un processeur Intel Core i5 ou i7 de 8ème gĂ©nĂ©ration, associĂ© Ă Â 8 ou 16 Go de mĂ©moire et Ă un SSD, dont la capacitĂ© est comprise entre 256 Go et 2 To ! L’Ă©cran 14 pouces Full HD peut – en option – est Ă©quipĂ© d’un filtre de confidentialitĂ© ou d’une dalle tactile. De plus, certains modèle offrent une meilleure dĂ©finition, QHD (2 560 x 1 440 pixels).

Le reste de l’Ă©quipement s’avère très complet, avec un lecteur d'empreintes digitales, un clavier rĂ©tro Ă©clairĂ© et un emplacement pour une carte SIM 4G. La connectique comprend deux ports USB A 3.1, plus deux ports USB De type C compatibles Thunderbolt, ainsi qu’une sortie vidĂ©o HDMI. L’ordinateur dispose aussi d’un connecteur spĂ©cifique pour ajouter une station d’accueil.

Le code promo TOMSG20 permet d’obtenir une rĂ©duction de 20 % sur l’ensemble des produits Legion : PC portables, PC de bureau, moniteurs et accessoires.

