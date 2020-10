Promo RED by SFR : forfait 100 Go à 16 €, même après un an !

RED by SFR, jusqu'au lundi 5 octobre 2020 propose son forfait 100 Go à 16 € par mois. Une offre idéale pour les personnes à la recherche d'un forfait mobile pas cher, sans engagement ni limite de durée, incluant une enveloppe de datas mobiles assez confortable.

En réponse à Sosh et son forfait 100 Go à 16,99 €, au forfait B&You 100 Go à 15,99 € et pour 2 euros de plus que son forfait Red 80 Go à 14 €, Red by SFR propose son forfait 100 Go à 16 € par mois (au lieu de 20 €) avec un prix qui n'augmente pas, même après la première année.

Cette offre sans engagement court jusqu'au lundi 5 octobre 2020 inclus les services suivants : 100 Go d’Internet d’internet (4G, 3G) en France métropolitaine, de 10 Go d’internet en Union Européenne / DOM, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine, des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Depuis la France métropolitaine et des appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations. La carte SIM est facturée 10 euros, à régler lors du processus de souscription. Si vous n'êtes pas convaincu par cette offre, utilisez notre comparateur de forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre budget et besoins.