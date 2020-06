Promo sur le pack Samsung Galaxy A51 + étui + protection d’écran : 369 € à la Fnac (moins 50 € remboursés)

Le smartphone Galaxy A51 de Samsung et ses deux accessoires sont proposés par la Fnac à 379 €, moins 10 € si vous allez le chercher en boutique. Et Samsung rembourse 50 € sur ce modèle, ce qui fait que la facture finale n’est que de 319 €.

Le smartphone de milieu de gamme Galaxy A51 de Samsung a été lancé en début d’année. Il arbore un design séduisant avec en particulier un dos qui offre des reflets irisés. Avec cette offre de la Fnac (également chez Darty), l’appareil est accompagné de deux accessoires indispensables si vous êtes du genre casse-cou : une protection d’écran et un étui.

La qualité d’affichage est assurée par un écran Amoled de 6,5 pouces (définition de 2 400 x 1 080 pixels), qui délivre comme la plupart du temps avec cette technologie des couleurs resplendissantes et des noirs parfaits. Le lecteur d'empreintes digitales est placé au bas de l’écran, sous la dalle Oled. Pour le reste, l’écran ne comporte qu’un minuscule ouverture, qui abrite le capteur photo frontal de 32 mégapixels.

Le Galaxy A51 offre suffisamment de performances pour jouer occasionnellement, grâce à son processeur Exynos 9611 à huit coeurs, assisté de 4 Go de mémoire. L’espace de stockage de 128 Go peut être facilement étendu en ajoutant une carte mémoire microSD. La batterie de 4000 mAh (avec charge rapide 15 Watt) permet d’utiliser le smartphone environ deux jours. Des prise jack et USB type C sont également de la partie.

Enfin, pour les photos et les vidéos, pas moins de quatre capteurs sont présents. Le capteur principal a une définition de 48 mégapixels. Il est secondé par un capteur grand angle de 12 mégapixels. On trouve aussi deux autres capteurs de 5 mégapixels, dédiés au mode macro et aux effets de profondeur appliqué aux photos réalisées en mode Portrait. Les vidéos, quant à elles, sont réalisées en 4K en 30 images par seconde. Les clichés capturés s’avèrent de bonne qualité, surtout lorsque la luminosité est suffisante.

