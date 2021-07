Promo exceptionnelle : le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 246 euros sur eBay pendant les Mi Days

Ce très bon smartphone de Xiaomi est disponible avec un super prix sur eBay pendant quelques jours. En effet, pendant les Mi Days de nombreux produits Xiaomi bénéficient d’une réduction de 15%.

A l’occasion de la période estivale eBay organise du 29 juillet jusqu’au 11 août une opération spéciale avec Xiaomi et vous permet d’appliquer une réduction de 15% sur une large sélection de produits Xiaomi* dont l’excellent Xiaomi Redmi Note 10 Pro en version 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM. Son prix de départ déjà très intéressant (289,99€) baisse encore grâce au code MISUMMER21 pour atteindre 246,49€. Le prix est irrésistible et la livraison gratuite.

Le Redmi Note 10 pro, c’est d’abord un excellent écran AMOLED de 6,67 pouces en FHD+ avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz qui apporte une grande fluidité à l’image. Son processeur Qualcomm Snapdragon 732G vous permettra de jouer sans vous restreindre.

Il se distingue tout particulièrement par ses performances photos et propose une expérience digne d’un smartphone haut de gamme avec un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.9), un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2), d’un Telefoto de 5 mégapixels (f/2.4) et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

L’autonomie est excellente et la surcouche Android développée par Xiaomi une réussite. Un must !

* Dans la limite de 50 euros maximum de réduction et à partir de 10 euros d’achat.