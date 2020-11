Promo de Noël : l’iPhone 11 128Go à 739€ chez la Fnac !

Depuis le 27 novembre, la Fnac vous propose plus de 100€ de réduction exceptionnelle sur l’iPhone 11. Mais attention, l’offre prend fin demain ! Pour profiter de l’iPhone 11 128Go à seulement 739€ au lieu de 859€, rendez-vous donc vite sur le site de la Fnac.

ACHETER L’IPHONE 11 128GO A 739€

Alors que l’iPhone 12 est sorti récemment, c’est le moment où jamais de profiter de son prédécesseur, l’iPhone 11, à prix réduit. Pour le Black Friday, la Fnac a décidé de vous aider à vous procurer le smartphone Apple et vous propose l’iPhone 11 128Go à seulement 739€, contre 859€ habituellement. Si vous avez plus de budget, vous pouvez également vous tourner vers l’iPhone 11 256Go à 859€ au lieu de 979€.

Mais attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 30 novembre et les stocks s’épuisent très vite ! L’iPhone 11 64Go à seulement 689€ a été mis en ligne le 27 novembre sur le site de la Fnac et il est déjà en rupture de stock. Si vous êtes intéressé par l’offre, ne perdez donc pas une seconde et rendez-vous dès maintenant sur le site de la Fnac.

Gagnez de l’argent en achetant votre iPhone avec le code NOEL30

En plus de ces réductions exceptionnelles pour le Black Friday, la Fnac vous propose également de gagner 30€ tous les 200€ d’achat. Pour en profiter, il vous suffit d’être adhérent Fnac et d’inscrire le code “NOEL30” lors de votre commande.

En achetant l’iPhone 11 128Go à 739€, vous pouvez ainsi gagner 90€. Avec l’iPhone 11 256Go à 859€, vous gagnez 120€. Attention, ce n’est pas une remise, mais un gain sur votre compte adhérent. Après votre achat, ces sommes sont automatiquement créditées sur votre carte Fnac.

