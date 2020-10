Prime Day : le top des produits Amazon Echo à petit prix

Alors que le Prime Day d'Amazon démarre officiellement ce soir à partir de minuit, Amazon propose d'ores et déjà de à ses membres du programme Prime des promotions sur les produits connectés Echo et Kindle. Ils peuvent donc dès à présent acquérir par exemple pour moins cher l'Echo Dot 3, les écrans connectés Echo Show, 5, 8 et 10 mais aussi la liseuse Kindle qui sont plus abordables que jamais.

Les top des offres Prime Days 2020 sur les produits connectés Amazon

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DU PRIME DAY AMAZON

Si vous souhaitez acquérir un produit connecté Amazon au meilleur prix, vous pouvez profiter du Prime Day Amazon. Alors que l'événement débute officiellement ce mardi 13 octobre, les clients abonnées au service Amazon Prime, peuvent déjà profiter en avant première de promotions exclusives leur étant réservées.

L'abonnement au service Prime d'Amazon offre une multitude d'avantages comme la livraison gratuite et illimité, Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, Amazon Photos, Prime gaming, ventes flash…. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous pouvez profiter d'Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours et également jeter un oeil aux bons plans accessibles sans être membre Prime.

Prise connectée Echo Flex à 14,99 € – 29,99 €

Pour celles ou ceux qui possèdent déjà des appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose à 19,99 € durant le Prime Day lieu de 29,99 € en temps normal. Une réduction de 15 euros qui ne se refuse pas.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Enceinte connectée Echo Dot 3ème génération à 19,99 € – 59,99 €

L'enceinte Echo Dot d'Amazon qui intègre l'assistant vocal Alexa. Ce dernier est habituellement vendu 59,99 € hors promo. Pendant le Prime Day, il est possible de l'avoir à 19,99 € soit une réduction de 67 %. Un must have pour toutes les personnes désirant contrôler leur appareils connectés vocalement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Echo Auto à 34,99 € – 59,99 €

Echo Auto habituellement proposé à 59,99 € voit son prix chuter à seulement 34,99 € lors du Prime Day. Echo Auto peut se connecter à l'application Alexa sur votre smartphone et utilise les haut-parleurs de votre voiture via l'entrée AUX ou la connexion Bluetooth de votre smartphone. Il est livré avec un support pour grille de ventilation.

Conçu pour la route, il intègre pas moins de 8 microphones avec technologie longue portée, lui permettant de vous entendre même lorsqu'il y a de la musique, lorsque l'air conditionné est en marche et lorsque la route est bruyante.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ecran connecté Echo Show 5 à 44,99 € – 89,99 €

L'écran connecté Echo Show 5 d'Amazon est également proposé à prix mini. Il fait l'objet d'une remise de 45 €, faisant ainsi chuter son prix à 44,99 € au lieu de 89.99 €. Avec un smart plug il est à 54,99 € et à 49,99 € avec une ampoule connectée LIFX blanche.

Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape. Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ecran connecté Amazon Echo Show 8 à 64,99 € – 129,99 €

Le principal concurrent du Google Nest Hub, l'Amazon Echo Show 8 fait lui aussi l'objet d'une réduction de 65 euros faisant passer son prix de 129,99 € à 79,99 €. Avec un smart plug il est à 74,99 € et à 69,99 € avec une ampoule connectée LIFX blanche.

L'Echo Show 8 intègre l'assistant vocal Alexa et embarque une caméra et un microphone. Vous pourrez grâces à eux passer des appels vidéo, communiquer avec des proches, visionner des vidéos, films ou séries, écouter tous types de contenus audio, ou encore contrôler vocalement votre maison connectée.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lisseuse Kindle Paperwhite à 89,99 € – 129,99 €

Belle offre également sur la liseuse Amazon Kindle qui passe à 89,99 € au lieu de 129,99 €. Cette dernière est étanche (certifiée IPX8), et vous permet de l'utiliser à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Elle est donc résistante aux éclaboussures et aux immersions dans l'eau jusqu'à deux mètres de profondeur pendant une heure.

La PaperWhite est une liseuse compacte disposant d’un écran 6 pouces avec éclairage intégré à 4 LED. L’éclairage est réglable et vous permet lire à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. La température de couleur quant à elle n’est pas ajustable.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Enceinte connectée Echo Dot 3ème génération + Pack démarrage Philips hue à 99,99 € – 165,01 €

Belle offre groupée pour ce pack incluant l'enceinte connectée Echo Dot 3ème génération, le kit de démarrage Philips Hue comprenant un pont de connexion ainsi que deux ampoules connectées Philips Hue White & Colors. Le tout est proposé à 99,99 € au lieu de 165,01 € dans les coloris anthracite, gris chiné, sable, prune.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Enceinte connectée Echo Studio à 149,99 € – 199,99 €

L'enceinte connectée Echo Studio fait l'objet d'une réduction de 50 € pendant le Prime Day. Il est ainsi possible de se la procurer à 149,99 € au lieu de 199,99 € pour les membres Prime. Cette dernière offre un son immersif grâce à ses 5 haut-parleurs qui produisent en outre des basses puissantes, des médiums dynamiques et des aigus nets. La technologie Dolby Atmos remplit l'espace et ajoute de la clarté, ainsi que de la profondeur. Demandez à Alexa de jouer de la musique, lire les nouvelles et répondre à vos questions.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Système Wi-Fi maillé Amazon eero à 167,40 € – 279 €

Si vous avez une maison dotée de plusieurs annexes ou un appartement spacieux, le système Wifi maillé Amazon eero peut-être indispensable pour étendre le signal Wifi dans ces derniers. Alors qu'il est habituellement proposé à 279 €, vous pouvez l'avoir en étant abonné à Prime pour 167,40 € soit une économie de 111,60 €.

Ces répéteurs Wifi (système maillé) se connectent à votre modem existant pour fournir une couverture Wi-Fi sur 140 m² fiable et rapide à votre domicile. Intégrant la technologie TrueMesh le routeur répéteur Wifi eero achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ecran connectée Echo Show 10 + ampoule Philips Hue à 179,99 € – 229,99 €

Le nouvel écran connectée Echo Show 10+ une ampoule connectée Philips Hue passe sous la barre des 200 € pour les membres Prime. Alors qu'il est habituellement vendu 229,99 €, il voit son prix chuter à très exactement 179,99 €. Il offre des haut-parleurs de qualité premium pour un son net, un écran HD 10″ éclatant et une configuration de la maison connectée simple – avec un design en tissu.