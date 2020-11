Profitez de Netflix sur la TV 4K Xiaomi Mi TV 4S à prix cassé !

La TV 4K Xiaomi Mi TV 4S d'une diagonale de 43 pouces fait l'objet d'un bon plan du coté des enseignes Fnac Darty. Généralement proposée à 399 €, elle voit son prix chuter sous la barre des 300 €, à très précisément 299 € grâce à une réduction de 100 euros.

Profitez du catalogue de Netflix sur la TV 4K Xiaomi Mi TV 4S 43″ proposée actuellement à 299,99 € au lieu de 399,99 € du coté des enseignes Fnac Darty. Pour ce prix contenu, vous avez une TV qui propose une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, et un taux de rafraîchissement à 60 Hz. La version 65 pouces (164 cm) fait également l'objet d'une réduction de 150 € : elle est à 549,99 € au lieu de 699,99 €.

Cette TV est également “Smart” puisqu'elle tourne sous le système Android TV dans sa version 9.0. On retrouve aussi les technologies sans fil Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0. La partie connectique n'est pas en reste avec : 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0), 1 prise casque, 1 sortie audio numérique (optique) ainsi qu'un lecteur de stockage d'une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 10W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

