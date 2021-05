Profitez du Xiaomi Redmi 9T et de sa batterie exceptionnelle avec 30€ remboursés

Pour la sortie du Xiaomi Redmi 9T, le constructeur chinois vous propose une offre exceptionnelle : 30€ remboursés après achat.

Xiaomi ne célèbre pas la sortie de son nouveau smartphone à moitié ! Pour l’occasion, vous pouvez en effet profiter de 30€ remboursés pour tout achat d’un Xiaomi Redmi 9T. Pour ce faire, il vous suffit de remplir un bulletin disponible sur tous les sites d’achat du smartphone et de l’envoyer à l’adresse indiquée après votre achat.

Vous devez joindre à votre bulletin de remboursement :

Une photocopie de la preuve d’achat (confirmation de commande, ticket de caisse, etc.).

Une copie de l’email de confirmation.

Le numéro IMEI 1 de votre smartphone (à découper sur l’emballage).

Votre IBAN et votre BIC.

Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 27 juin prochain (inclus). Alors ne perdez pas votre temps !

Xiaomi Redmi 9T : une batterie exceptionnelle de 6000 mAh

Sorti en 2021, le Xiaomi Redmi 9T est un modèle d’entrée de gamme. Il est donc abordable, mais n’en est pas moins performant. Parmi les arguments de vente du smartphone, on trouve notamment sa batterie exceptionnelle de 6000 mAh. Le Xiaomi Redmi 9T peut tenir plus d’une journée, et ce, en utilisation intense !

Il propose également un mode d’économie ultra de la batterie qui lui permet de tenir plusieurs jours sans coupure. Sa capacité de charge rapide de 18W est, de plus, très performante et vous permet de charger entièrement le smartphone en à peine 2 heures.

Le Xiaomi Redmi 9T embarque aussi un processeur SoC Qualcomm Snapdragon 662 avec 4Go de RAM et 64 ou 128Go de stockage interne (en fonction des modèles).

Côté photo, il vous propose un capteur frontal de 8 mégapixels et 4 capteurs photo arrière :

Un capteur principal de 48 mégapixels.

Un ultra-grand-angle de 8 mégapixels.

Un objectif macro de 2 mégapixels.

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Disponible à partir de 169,90€, vous pouvez profiter du Xiaomi Redmi 9T pour seulement 139,90€ grâce à cette offre de remboursement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Xiaomi.