Profitez du My PlayStation Days pour acheter une PS4, des manettes et/ou jeux pas chers !

Du 24 août au 6 septembre 2020, a lieu l’opération « My PlayStation Days ». Il est ainsi possible de se procurer la PS4 dans sa version Slim ou Pro, la manette DualShock 4 ou bien encore une sélection de jeux à prix réduits. On fait le point sur les offres que proposent les différentes boutiques participantes.

La manette DualShock 4 à 39,90 €

A l’occasion des « My PlayStation Days », la manette DualShock 4 passe à 39,90 € au lieu de 59,90 € en moyenne. Une belle économie de 20 euros qui ne se refuse pas. Sans fil, cette manette est également compatible avec les PC tournant sous Windows, Mac OS, et les appareils tournant sous Android et IOS.

Cette dernière embarque un haut-parleur mono intégré, un moteur de vibration intense, un pavé tactile, un système de détection de mouvements six axes, un port USB et d’extension, et une sortie de casque stéréo. Enfin, la Dualshock 4 dispose également d’un batterie rechargeable intégrée, et la possibilité de jouer et de recharger la batterie simultanément.

La PS4 avec 1 jeu à partir de 249,99 € et des titres à 14,99 €

La console de jeu de Sony fait également l’objet de promotions intéressantes. Avec l’arrivée imminente de la PS5, elle devient logiquement plus accessible. La variante Slim 500 Go est disponible avec Last of Us Part 2 ou Ghost of Tsushima à 249,99 € et à 349,99 € dans sa variante Pro 1To. Un bundle permet également d’avoir la console PS4 Pro Ghost of Tsushima 1 To + The Last Of Us Part II à 389,99 €. Les tarifs sont valables jusqu’au 30 août.

Enfin, c’est le bon moment si vous souhaitez enrichir votre bibliothèque de jeux sur PS4 avec des réductions sur des titres très populaires comme Nioh 2 à 39,99 €, Death Standing proposé à 29,99 € ou Days Gone à 19,99 €. Des jeux tels que Horizon: Zero Dawn Complete Edition PlayStation, God Of War, Gran Turismo Sport sont aussi proposés à seulement 14,99 €. Les promotions sur les jeux courent jusqu’au 6 septembre.

