Profitez de la Huawei Watch Fit à prix cassé chez Darty

Chez Darty, vous pouvez profiter de la montre connectée Huawei Watch Fit noir avec 30% de réduction. Elle passe ainsi sous la barre des 90€ !

Découvrir la montre Huawei Watch Fit noir chez Darty

Grosse vente flash chez Darty ! Pendant quelques jours seulement, l'enseigne vous propose la montre connectée Huawei Watch Fit noir à 89,99€ au lieu de 129,99€. Une véritable bonne affaire pour cette montre connectée complète et abordable.

La Huawei Watch Fit : votre partenaire idéal pour se mettre au fitness

Dotée d'un design trendy et coloré, la montre connectée Huawei Watch Fit noir est équipée d'un grand écran AMOLED de 1,64 pouces avec 6 fonds d'écran compatibles et le réglage automatique de la luminosité. Elle propose les notifications intelligentes (SMS reçus, appels entrants, réseaux sociaux et événements de votre calendrier), ainsi qu'une puce GPS intégrée. Elle peut donc être utilisée sans être connectée en Bluetooth à votre smartphone.

Conçue pour vous aider dans votre pratique sportive, elle intègre 96 modes d'entraînement dont le fitness, la course à pied, la marche, le cyclisme, la natation, le vélo elliptique, le rameur, etc. Elle propose également 12 animations d'entraînement afin de vous aider à faire des exercices au travail ou des étirements. Vous pouvez ainsi vous muscler toute la journée grâce à votre montre connectée.

Performante, la Huawei Watch Fit noir est équipée de 4Go de stockage. Elle ne propose cependant pas de stocker de la musique. Une fois connectée à votre smartphone, elle vous permet cependant d'écouter tous vos titres préférés sans problème. Très légère, la Huawei Watch Fit noir ne pèse que 21 grammes, mais elle arrive tout de même à proposer une batterie performante avec jusqu'à 10 jours d'autonomie.

Chez Darty, la Huawei Watch Fit noir est garantie 2 ans. L'enseigne vous propose également les frais de livraison offerts à partir de 20 euros d'achat.

Pour en savoir plus sur cette montre connectée, rendez-vous sur notre test de la Huawei Watch Fit.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.