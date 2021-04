Profitez de 4 offres exceptionnelles avec les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Jusqu’à la fin du mois d’avril, vous pouvez profiter de 4 offres incroyables depuis le Samsung Shop pour tout achat d’un Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra 5G.

Découvrir les offres sur le Samsung Shop

Jusqu’au 30 avril prochain, vous pouvez profiter de 4 offres exceptionnelles sur le Samsung Shop. Attention, toutes ces offres ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles.

Pour tout achat d’un Galaxy S21+ ou S21 Ultra 5G, Samsung vous offre une paire d’écouteurs Bluetooth Galaxy Buds Live couleur Bronze. Pour profiter de cette offre, vous devez choisir depuis le Samsung Shop un coloris exclusif : Phantom Red ou Gold pour le S21+ et Phantom Titanium, Navy ou Brown pour le S21 Ultra. Pour tout achat d’un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra, Samsung vous propose 100€ de bonus reprise pour votre ancien smartphone. Pour tout achat d’un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra, vous pouvez aussi profiter de 30% de remise sur les accessoires associés à votre nouveau smartphone (coques, chargeurs, étuis, Galaxy Buds Live et Pro). Pour tout achat d’un Samsung Galaxy (qu’importe le modèle), l’entreprise coréenne vous offre un tracker connecté Galaxy SmartTag.

La gamme Galaxy S21 : 3 smartphones à la fiche technique impressionnante

Début 2021, Samsung a sorti 3 nouveaux smartphones haut de gamme : les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Ils sont tous les 3 compatibles avec la 5G, mais les similarités s’arrêtent là.

Disponible à partir de 1259€, le Galaxy S21 Ultra 5G est clairement le plus haut de gamme parmi ces 3 smartphones. C’est aussi le plus cher, mais sa fiche technique vaut le coup. Il comprend notamment un écran Amoled incurvé, une résolution QHD+, un processeur SoC Exynos 2100, 12Go de RAM (voire même 16Go de RAM sur certaines versions), etc. Gros point fort : il est équipé d’un capteur frontal de 40Mpx et de 4 capteurs arrières (108Mpx, 12Mpx, 10Mpx et 10Mpx).

De leur côté, les Galaxy S21 et S21+ partagent plus de points communs :

Un écran OLED FHD+.

8Go de RAM.

Un processeur Exynos SoC Exynos 2100 octocore.

Un cœur ARM Cortex-X1 (cadence 2,9 GHz).

Un capteur frontal de 10Mpx.

Un triple capteur arrière (64Mpx, 12 Mpx et 12Mpx).

Ils diffèrent cependant sur trois points importants :

Le S21 a un écran de 6,2 pouces contre 6,7 pouces pour le S21+.

Le S21 a une batterie de 4000 mAh contre 4800 mAh pour le S21+.

Le S21 coûte 859€ contre 1059€ pour le S21+.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.