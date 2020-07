Profitez de 25% de réduction sur le clavier gamer Corsair K95 RGB Platinium

L’excellent clavier mécanique gamer Corsair K95 Platinium fait m’objet d’une réduction de 25% le faisant ainsi passer à 149,99 € au lieu de 199,99 € en temps normal. C’est du coté des enseignes Amazon et Boulanger qu’il est possible de profiter de ce nouveau bon plan informatique.

Habituellement commercialisé pour 199,99 €, le clavier gaming Corsair K95 Platinium est en ce moment en promotion sur Amazon et Boulanger qui le proposent à 149,99 €. Une belle réduction de 50 euros qui ne se refuse pas. Ce clavier mécanique propose un confort d’utilisation exceptionnel. Il embarque un grand repose poignets et paumes antidérapants.

On retrouve aussi des commutateurs Cherry MX Speed offrant une vitesse de frappe excellente. Très robuste, il n’en est pas moins très réactif et embarque 6 touches macros dédiées et de touches dédiées au contrôle de la musique ou de n’importe quel contenu multimédia.

Le constructeur a également pensé à intégrer un rétroéclairage multicolore (RVB) des touches, personnalisable via un logiciel de configuration dédié. L’utilisateur peut configurer jusqu’à 3 profils différents. Coté dimensions, le K95 Platinium mesure 50 x 27,4 x 10 cm pour un poids de 1,32 kg.

