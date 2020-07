Profitez de 20% de réduction sur ce PC portable Asus, 15.6″ avec CPU Intel Core, 8 Go RAM, 512 Go SSD

Le bon plan Amazon qui suit permet de s’équiper du PC ultra portable Asus Zenbook UX534FA-A8094T à 799 € au lieu de 999 €. Une belle réduction de 200 € sur ce PC proposant pour moins de 800 euros un excellent rapport qualité prix.

A la base commercialisé à 999 €, le PC portable Asus Zenbook UX534FA-A8094T fait l’objet d’une réduction de 200 euros du coté de l’enseigne en ligne Amazon France qui le propose en ce moment et dans la limite des stocks disponibles à 799 €. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 10210U de 10ème génération , 8 Go de mémoire RAM, un SSD PCIe de 512 Go.

Coté graphique, il est équipé d’une puce intégrée Intel UHD 620 Graphics. Le tout tourne sous le système d’exploitation Windows 10. Concernant les connectivités sans fil et la partie connectique, le Asus Zenbook UX534FA-A8094T dispose du Bluetooth 5.0, WiFi 6 AX et embarque 1 port USB 3.0 + 1 port USB 3.1 + 1 port réversible USB 3.1 Type C et un port entrée HDMI 1.4.

Son écran IPS de 15.6 pouces à bords ultra fins est anti-reflets et offre une résolution Full HD (1920 x 1080). Logés dans ce dernier, une webcam Infrarouge avec support Windows Hello. Enfin, la partie audio est soutenue par 2 haut-parleurs Harman Kardon avec la technologie SonicMaster, censée assurer une qualité acoustique en embarquant la technologie Smart Amplifier, des composants de qualité et des logiciels conçus dans l’optique d’apporter un rendu sonore des plus agréables.

