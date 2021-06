Profitez de 180€ de réduction sur le Xiaomi Mi 10T Pro 5G chez Darty

Pour célébrer l'été, Darty et Xiaomi ont décidé de vous gâter et vous proposent le Xiaomi Mi 10T Pro 5G avec 180€ de réduction. Découvrez les détails de l'offre dans cet article.

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de deux offres exceptionnelles sur le smartphone Xiaomi Mi 10T Pro 256Go 5G :

En premier lieu, Darty vous offre une remise immédiate de -13%. Le smartphone passe ainsi de 599€ à seulement 519€. Pour profiter de cette offre, vous n'avez rien à faire. En second lieu, Xiaomi vous propose une offre de remboursement de 100€. Pour profiter de ce remboursement, vous devez acheter votre smartphone avant le 23 août prochain (inclus) et envoyer au constructeur un bulletin fournit sur le site de Darty.

Le Xiaomi Mi 10T Pro 256Go 5G se trouve finalement à seulement 419€ au lieu de 599€, soit une réduction finale exceptionnelle de pas moins de 180€ !

Le Xiaomi Mi 10T Pro 5G : des prestations haut de gamme pour un prix accessible

Sorti fin 2020, le Xiaomi Mi 10T Pro a su séduire par son prix, mais aussi grâce à ses nombreuses prestations. Sur sa fiche technique, on retrouve notamment :

Un écran 6,67 pouces FHD+ display (2400×1080).

Une triple caméra arrière (108MP + 13MP + 5MP).

Une batterie de 5000 mAh.

La charge rapide 33W.

8Go de RAM.

Un processeur Qualcomm Snapdragon 865.

Chez Darty, vous profitez des frais de livraison offerts, d'une garantie de 2 ans et du paiement en 3 fois. Enfin, précisons que Xiaomi propose une garantie spécifique de 6 mois sur la casse de l'écran pour sa gamme Mi 10T et Mi 10T Pro. Le smartphone est de plus livré avec une petite coque transparente de protection et son chargeur 33W.

Pour en savoir plus sur le smartphone, rendez-vous sur notre test complet du Xiaomi Mi 10T Pro 5G.

