Procurez-vous la TV LG 55NANO86 2020 à prix réduit pour 799,99 €

Darty propose en ce moment une promotion permettant d’acquérir la TV LED LG 55NANO86 2020 à 799,99 € au lieu de 999,99 € soit une réduction de 200 €. De plus, pour son achat, vous bénéficiez de 60 € offerts en carte cadeau Darty.

Belle offre du coté de l’enseigne Darty : la TV LED LG 55NANO86 passe à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Ce modèle de 2020 propose une fiche technique haut de vol avec les dernières technologies telles que le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Sa dalle LED technologie Nanocell (des couleurs pures et fidèles) de 55 pouces propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz, et une définition 4K de 3840 x 2160 pixels.

Connectée, elle tourne sous le système WebOS 5.0, une interface permettant de profiter d’une navigation simplifiée parmi les différents contenus, programme ou applications. La partie connectique est plutôt fournie puisqu’on retrouve 4 ports HDMI, 3 ports USB (2.0 et 3.0), 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque, vous permettant des connexions aisées de vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.

