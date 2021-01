Le processeur AMD Ryzen 7 3700x est à prix cassé pour les soldes d’hiver

L'AMD Ryzen 7 3700x est moins cher que jamais à l'occasion des soldes d'hiver 2021. Cdiscount propose une belle réduction sur le prix du processeur, facturé 290 € au lieu de 350 € sur le site de la marque. C'est le meilleur prix du web et vous bénéficiez d'une réduction d'au moins 17%.

Vous êtes à la recherche d'un processeur performant et pas cher ? Que ce soit pour le gaming ou pour les tâches les exigeantes du quotidien, l'AMD Ryzen 7 3700x de 3e génération offre des performances parfaitement équilibrées. Il dispose de 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence de base de 3,6 GHz. Celle-ci peut grimper jusqu'à 4,4 GHz en mode Turbo. Le tout pour un TDP maîtrisé de 65 W.

Ses performances en jeu sont proches de celles du Ryzen 5 600X de dernière génération qui est à 370 € sur le site d'AMD. Pour 80 € de moins, vous pouvez donc opter pour le Ryzen 7 3700x qui dispose de 2 cœurs et 4 threads en plus. À l'occasion des soldes d'hiver 2021 sur Cdiscount, le site le propose en effet à 289,99 € au lieu de 421 € en temps normal et 350 € chez AMD.

Dans tous les cas, il s'agit du meilleur prix du web en ce moment. Ce processeur intègre par ailleurs un système de refroidissement Wraith Prism haut de gamme, peu bruyant qui offre d'impressionnantes performances de dissipation thermique. Vous bénéficiez en plus d'un effet RGB personnalisable. Montez une configuration solide sans vous ruiner. Et pour aller plus loin, jetez un coup d'œil sur notre sélection des meilleures offres high-tech des soldes d'hiver.