Idéale pour profiter de Netflix et Prime Video la TV Philips 65PUS6704/12 chute sous les 600 euros

Affichée à 759,99 €, la TV 4K de 65 pouces (164cm) Philips 65PUS6704/12 fait l’objet d’une réduction sur le site de Cdiscount. Grâce à un code promo, il est possible de l’avoir sous la barre des 600 euros à très exactement 599,99 €. On vous explique comment en profiter.

C’est donc du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount qu’il faut se diriger poru profiter de ce bon plan qui permet de s’équiper de la TV Philips 65PUS6704/12 à 599,99 €. Pour l’avoir à ce tarif avantageux, vous devez une fois cette dernière ajoutée à votre panier, renseigner le code promo AFFAIRE20 dans le champs prévu à cet effet. Le code donne droit à une réduction de 20% faisant passer son prix de 749,99 € à 599,99 €.

Concernant les caractéristiques de cette TV, elle est connectée et vous n’avez pas besoin de Chromecast, ni de box externe. En effet, elle embarque le système Android TV, qui permet d’accéder à plus de 5000 applications adaptées aux téléviseurs disponibles sur le Play Store, à commencer par Netflix, Youtube, Disney+, Amazon Prime Vidéo, pour ne citer qu’elles.

Compatible Google Assistant et Alexa, elle est également dotée de la technologie Ambilight, qui permet de projeter des jeux de lumière sur le mur à l’arrière du téléviseur, pour une immersion totale pendant vos séances de films et de séries. Même s’il n’est pas spécifiquement destiné au gaming, les joueurs peuvent quand même profiter d’une expérience confortable avec un taux de rafraîchissement de 50 Hz.

La luminosité, les couleurs et le contraste sont plus que corrects. Enfin, pour ce qui est de la connectique, la TV dispose de 3 entrées HDMI, de 2 ports USB, d’une sortie audio numérique optique et d’une prise Jack 3.5 mm. Pour la connectivité sans fil, elle est compatible Bluetooth et le Wi-Fi 802.11 n (WiFi 5).

