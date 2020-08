Profitez d’un prix réduit sur l’achat du Samsung Galaxy A51 pour la rentrée

Vous voulez vous procurer le Galaxy A51 pour la rentrée ? La boutique en ligne Orange permet d’avoir le smartphone de la marque Samsung à exactement 269,90 euros grâce à une offre de remboursement. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le Huawei P30 et sa coque de protection, voici un nouveau bon plan issu de l’univers de la téléphonie.

Cette fois-ci, l’opérateur Orange donne l’occasion de profiter d’un prix réduit sur l’achat du Samsung Galaxy A51. Le smartphone du géant coréen est au tarif promotionnel de 269,90 euros au lieu de 379,90 euros. La réduction de 110 euros est scindée en deux parties : une remise immédiate de 60 euros et une offre de remboursement 50 euros. Vous avez jusqu’au 16 septembre 2020 pour bénéficier de la remise immédiate e toutes les conditions de l’ODR (valable jusqu’au 7 octobre 2020) sont à consulter ici.

Pour en revenir au Galaxy A51 de Samsung, le téléphone est équipé d’un processeur Exynos 9611, d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go via microSD) et d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d’exploitation mobile Android (avec une surcouche Samsung One UI 2). Pour en savoir un peu plus sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Galaxy A51.