Le Huawei P Smart 2019 à prix réduit chez Orange, une offre à saisir tout de suite !

Voici une très bonne affaire sur la boutique Orange ! Pendant une durĂ©e limitĂ©e, l’opĂ©rateur propose sur son site en ligne le Huawei P Smart 2019 Ă prix rĂ©duit. Tous les dĂ©tails de l’offre sont Ă voir dans la suite de l’article.

Si vous cherchez le P Smart 2019 Ă moins de 140 euros, sachez qu’il est possible de vous procurer le smartphone de chez Huawei Ă 139,90 euros chez Orange ; soit 20 euros de moins par rapport Ă son prix initial. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre d’une vente flash prenant fin le mercredi 15 avril 2020.

Disponible dans un coloris bleu ou noir, le smartphone est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran FullView FHD+ de 6,21 pouces (avec une rĂ©solution de 1080 x 2340 px), du système d’exploitation mobile Android 9 Pie, du processeur Kirin 710, d’une double Nano SIM, de 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’Ă 512 Go via carte mĂ©moire), de 3 Go de RAM et d’une batterie de 3400 mAh.

Pour la photo, le téléphone possède un double capteur dorsal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP. Enfin, le smartphone est fourni avec un chargeur, un câble Data micro USB, un kit oreillette stéréo prise jack, un guide de démarrage rapide, un extracteur carte SIM et une carte de garantie.