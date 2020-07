Besoin d’une bonne enceinte Bluetooth ? La JBL Flip 5 est à prix réduit chez Amazon !

La période estivale est propice aux longues soirées entre amis ou en famille, tout en profitant d’un bon son musical. Si vous cherchez une bonne enceinte Bluetooth, sachez que la JBL Flip 5 bénéficie d’une baisse de prix intéressante chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La plateforme française du géant Amazon vous invite à monter le son de votre musique préférée avec la JBL Flip 5 qui est à prix réduit.

Au cours d’une période indéterminée, la bonne enceinte Bluetooth est vendue au tarif promotionnel de 89,95 euros au lieu de 129,99 euros ; soit une remise immédiate de 30,04 euros et une réduction de 10 euros grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit. Seuls les coloris noir, blanc, gris et rouge de l’enceinte sont concernés par l’offre promotionnelle. D’autres modèles sont disponibles mais à des prix supérieurs.

Concernant ses points forts, la JBL Flip 5 est une enceinte Bluetooth qui est équipée d’une batterie permettant une autonomie maximale de 12 heures. Grâce à la norme d’étanchéité IPX7, l’appareil est résistant à l’eau et aux éclaboussures, et peut être immergée jusqu’à un mètre de profondeur. L’enceinte mesure 18,1 x 6,9 x 7,4 cm et affiche un poids de 540 grammes.

Pour information, le service Amazon Music Unlimited est offert pendant 3 mois jusqu’à ce mardi 21 juillet 2020. Vous aurez ainsi la possibilité de profiter de vos playlists préférées durant une bonne partie de l’été.