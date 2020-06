Procurez-vous la carte microSD SanDisk Extreme 128 Go à prix réduit avec un adaptateur SD

Au cours d’une durée indéterminée, la SanDisk Extreme d’une capacité de 128 Go avec un adaptateur SD est à prix réduit sur le site français d’Amazon. La carte mémoire fait effectivement l’objet d’une remise de 49% ! Focus sur cette nouvelle bonne affaire.

Il y a quelques semaines, la carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go passait sous la barre des 30 euros. Cette fois-ci, c’est au tour d’un autre modèle de carte mémoire du même constructeur de bénéficier d’une belle baisse de prix.

Ainsi, la carte microSDXC SanDisk Extreme de 128 Go (référence SDSQXA1-128G-GN6MA) fournie avec un adaptateur SD est actuellement au prix de 25,40 euros au lieu de 49,99 euros ; soit une remise immédiate de 24,59 euros de la part du géant du commerce en ligne. La livraison standard est gratuite à domicile pour toute commande du produit.

Cette carte mémoire a été conçue pour étendre la capacité de stockage des smartphones et tablettes Android, ainsi que pour les caméras d’action et les drones. Les vitesses de transfert de l’accessoire peuvent atteindre les 160 Mo/s en lecture et les 90 Mo/s en écriture. Elle est homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides et est compatible UHD 4K grâce à la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Le petit accessoire, qui affiche un poids de 4,54 grammes, dispose d’une garantie à vie de la part de SanDisk.