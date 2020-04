Canal+ propose des offres très intĂ©ressantes pour les jeunes de 18 Ă 25 ans. Il leur est possible de s’abonner Ă Canal+ et le pack +de Canal+ Ă 14.95 / mois au lieu de 24.95 € / mois ou bien Ă Canal+ et le pack Cine Series+ Ă 24.95 € / mois au lieu de 39.95 € /mois. Des packs pas chers qui ont l’avantage d’inclure Disney+ !Â

Canal+ et le pack +de Canal+ pour les -26 ans

Il permet de s’abonner Ă Canal+ et le pack +de Canal+ au prix de 14.95 € / mois au lieu de 24.95 € / mois. Sans engagement, ces offres sont rĂ©servĂ©es aux personnes âgĂ©es de 18 Ă 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire). Les contenus sont disponibles uniquement sur PC/Mac et Ă©crans mobiles, Ă savoir les tablettes et smartphones.

Pour moins de 15 € par mois, vous avez accès aux chaînes Canal+ (Canal+, Canal+ Décalé, Canal+Cinema, Canal+Sport, Canal+Series, Canal+Family, MyCanal) et le service de SVOD Disney+. L’offre comprend également Canal à la demande et myCANAL en multi-écrans (plusieurs écrans en simultané).

Canal+ et le pack Ciné Series+ pour les -26 ans

Il permet de s’abonner Ă Canal+ et le Pack Cine Serie+ au prix de 24.95 € / mois au lieu de 39.95 € / mois, lui aussi est sans engagement, et est destinĂ© aux fĂ©rus de films et sĂ©ries puisqu’il comprend l’ensemble des meilleurs services de streaming tels que Netflix, Disney+ et OCS.

Une multitude de chaînes sont présentes : Canal+ et ses chaînes thématiques (Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson, Ciné+ Émotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Classic, Ciné+ Club…), le bouquet de chaînes OCS (MAX, City, CHOC et Géant), des chaînes américaines comme la FOX, Paramount Channel et Warner Bros TV et d’autres chaines telles que POLAR+ Serieclub, TCM Cinéma et Action.

Tout comme le pack à 14.95 € / mois, vous bénéficiez de Canal à la demande et myCANAL en multi-écrans (plusieurs écrans en simultané). Le pack inclus aussi un abonnement Netflix standard permettant de regarder des contenus en Full HD sur 2 écrans en simultané.

🤔Comment et qui peut profiter des offres Canal+ -26 ans ?

Comme son nom l’indique, l’offre est rĂ©servĂ©e aux jeunes de 18 Ă 25 ans (jusqu’à la veille du 26ème anniversaire). Ces derniers ont accès Ă Canal+ Ă un tarif prĂ©fĂ©rentiel, sans engagement, et ce, jusqu’Ă leur 26 ans. Durant cette pĂ©riode, ils ont la possibilitĂ© de rĂ©silier et rĂ©activer leur abonnement, sans perdre le bĂ©nĂ©ficie de la promotion.

L’abonnement, Ă dĂ©faut de rĂ©siliation, est tacitement reconduit pour des pĂ©riodes successives d’un mois. Lorsque l’utilisateur arrive Ă son 26ème anniversaire, le tarif de son abonnement sera facturĂ© par CANAL+ au tarif en vigueur.

🙄Peut-on profiter des offres si l’on est dĂ©jĂ abonnĂ© Ă Netflix et/ ou Disney+ ?

Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ© Ă l’un de deux services, voire les deux, cela ne pose aucun problème. En effet une fois que vous avez souscrit au pack Cine Series+, un email vous sera envoyĂ©, vous invitant Ă activer votre compte Netflix avec vos identifiants dĂ©jĂ existants. Vous aurez alors accès Ă votre compte chez CANAL+ et votre facturation chez Netflix sera alors stoppĂ©e. Bien entendu, tous vos profils, recommandations personnelles et autres paramètres sont conservĂ©s.

Dans le cas de Disney+, si vous avez dĂ©jĂ un abonnement, vous pouvez le rĂ©silier puisque vous profitez dĂ©jĂ de ce dernier dans le pack Canal+. Sachez qu’il n’y a pas de rattachement entre votre compte existant Disney+ et votre nouveau compte inclus dans les offres CANAL+.

🤷‍♂️Combien d’utilisateurs myCanal sont incluent dans les offres sans engagement ?

Les offres sans engagement incluent un seul utilisateur myCANAL. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilitĂ© d’ajouter un ou plusieurs utilisateurs supplĂ©mentaires. Pour 5€ de plus par mois, vous avez un utilisateur en plus (soit 2 au total) ou bien pour 10 € de plus par mois, 3 utilisateurs supplĂ©mentaires (soit 4 au total). Deux utilisateurs simultanĂ©s sont inclus dans votre offre moins de 26 ans. Cela signifie que vous pouvez consommer vos programmes prĂ©fĂ©rĂ©s en simultanĂ© avec l’un de vos proches.