Le prix de l’iPhone 11 est en forte baisse après la présentation de l’iPhone 12

L'iPhone 11 est moins cher que jamais. Dans la foulée de la présentation du nouvel iPhone 12, le prix de l'iPhone d'entrée de gamme de l'année dernière a baissé de 120 €, passant de 809 € à 689 €. C'est le bon moment pour l'acheter.

Tout le monde avait les yeux rivés sur la keynote Apple de 13 octobre 2020. La firme de Cupertino a enfin présenté la nouvelle série iPhone 12 qui s'accompagne cette année de 3 autres déclinaisons, dont un iPhone 12 mini. L'iPhone 12 standard l'iPhone 11 de l'année dernière. Ce dernier a d'ailleurs vu son prix baisser de 15% à l'annonce de na nouvelle série.

Pour s'offrir un iPhone récent, puissant à un prix raisonnable, rien de tel que l'iPhone 11 qui vaut mieux le coup que l'iPhone SE 2020. D'autant plus que son tarif est en baisse de 120 €. Le prix passe en effet de 809 € à 689 €. Précisons au passage qu'Apple ne produira plus l'iPhone 11 Pro et le 11 Pro Max qui viennent d'être retirés de son catalogue.

Pour rappel, l'iPhone 11 est équipé d'un écran bord à bord de 6,1 pouces, d'un double capteur photo de 12 MP dont un module ultra. Le smartphone est très bon pour la photo et est capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde. La caméra selfie est aussi d'une définition de 12 MP avec mode portrait, vidéo 4K et ralenti.

Grâce au SoC A13 Bionic épaulé par la puce neural Engine de troisième génération, vous bénéficiez de performances irréprochables. Enfin, l'iPhone 11 offre une autonomie d'une journée, est compatible avec la recharge rapide et est résistant à l'eau et à la poussière. Quant aux coloris vous avez le choix entre le noir, le vert, le blanc, le jaune, le mauve ou encore le rouge.