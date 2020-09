Prix inédit pour le Oppo Reno 10X Zoom sur Cdiscount

Si vous envisagez d’acquérir le smartphone haut de gamme Oppo Reno 10X Zoom, sachez qu’il fait en ce moment l’objet d’une réduction très intéressante sur le site de l’enseigne en ligne Cdiscount. Généralement commercialisé pour 699 €, son prix chute sous la barre des 450 €, à plus exactement 429 €.

Bon prix pour le Oppo Reno 10X Zoom du coté de chez Cdiscount qui le propose à 429 € au lieu de 699 € en moyenne. Ce smartphone sorti en 2019 embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octo-Core cadencé à 2.8 GHz, 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne, extensible via micro SD.

Le terminal arbore un écran AMOLED de 6.65″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et 387 ppp. Sa batterie 4065 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 3.0 lui assure une excellente autonomie. La partie photo est assuré par un capteur photo principal de 48+8+13 MP et le smartphone embarque également un zoom hybride 10x pour des photos nettes et claires même à distance.

Pour la connectique on retrouve un port USB-C, ainsi qu’un port jack 3.5mm. Les technologies Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, , NFC, reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale sous l’écran sont également de la partie. Enfin, l’appareil a des dimensions de 162 x 77.2 x 9.3 mm pour 215 grammes et tourne sous Android 9.0 avec ColorOS 6.0.