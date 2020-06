Prix inédit pour la TV 4K Philips The One 58 pouces (146 cm)

Voici un bon plan vu sur le site de l’enseigne Electro Depot qui permet d’acquérir la TV 4K Philips The One 58PUS7304 d’une diagonale de 146 cm à 649,98 € au lieu de 999,99 €. Une réduction de 350 euros qui ne se refuse pas.

Profitez de ce bon plan qui permet de s’équiper de la TV Philips The One 58″ pour 649,98 € au lieu de 999,99 € en temps normal. C’est du coté de l’enseigne Electro Depot qu’il faut se tourner pour pouvoir bénéficier de cette offre. Cette TV 4K est connectée et tourne sous Android TV.

Elle est dotée d’un écran LED de 58 pouces de diagonale (146 cm) et embarque la technologie Ambilight qui permet de projeter des jeux de lumière sur le mur situé derrière le téléviseur, procurant ainsi une immersion totale dans les films et autres programmes,

Le modèle intègre par ailleurs un Processeur P5 Quad Core ainsi que les technologies Chromecast, Google Assistant, Dolby Vision et Dolby Atmos. Pour la partie audio, on retrouve deux haut-parleurs de 2 x 10 Watts chacun développant une puissance totale de 20 Watts.

Enfin, pour la partie connectique, un large panel d’entrées et sorties sont présents avec 4 entrées HDMI compatibles ARC, 3 ports USB, une sortie audio numérique optique et une prise casque. Le tout est complété par le Bluetooth et Wi-Fi.

