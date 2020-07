Prix imbattable sur le Huawei Nova 5T chez Bouygues Télécom

Le smartphone milieu de gamme de Huawei, le Nova 5T, fait l’objet d’une offre imbattable du coté de la boutique en ligne Bouygues Télécom. Ce nouveau bon plan téléphonie est à saisir dès maintenant !

Alors que le géant Amazon propose encore le Huawei Nova 5T avec une enceinte sous forme de pack au prix de 279 euros, l’opérateur Bouygues Télécom permet de se procurer le téléphone seul sous les 240 euros.

Ainsi, pendant une durée indéterminée, le Huawei Nova 5T est au tarif exact de 239,20 euros sur la boutique de l’opérateur mobile français. Il s’agit plutôt d’un bon prix pour ce smartphone puisqu’il est 10 euros plus cher d’autres revendeurs.

Lancé en France durant l’automne 2019, le Huawei Nova 5T disponible un coloris noir est équipé d’un écran FHD+ de 6,26 pouces (définition 2340 x 1080p), d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et d’une batterie de 3750 mAh compatible charge rapide (50% de chargement se font seulement en 30 minutes) ; le tout tournant sous le système d’exploitation mobile Android (avec une surcouche Emui 9). Côté photo, on retrouvera un quadruple capteur de 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et un capteur secondaire de 32MP (f/2.0). Enfin, pour la connectique, le Bluetooth 5.0, le port USB Type-C et la norme Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/r sont notamment de la partie.