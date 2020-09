Amazon : prix imbattable sur la carte microSD SanDisk Extreme Pro 400 Go

Besoin d'une carte microSD avec une grosse capacité de stockage ? Grâce à ce nouveau bon plan, découvrez la SanDisk Extreme Pro de 400 Go à un prix imbattable chez le géant du commerce en ligne Amazon.

Alors que la carte mémoire MicroSDHC SanDisk Ultra de 256 Go est toujours à -56%, une autre carte mémoire de la marque SanDisk en promotion a attiré notre attention.

Ainsi, la microSDXC SanDisk Extreme PRO de 400 Go accompagnée de adaptateur SD est vendue au tarif de 84,49 euros au lieu de 184,99 euros chez Amazon France ; soit une jolie baisse de prix de 100,50 euros de la part du site marchand. Avec cet achat, les frais de port sont offerts pour une livraison du produit à domicile. Et pour information, d'autres produits du constructeur SanDisk issus du domaine de l'informatique sont aussi en promotion : la clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go avec 49% de réduction et la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit de 128 Go à seulement 20 euros.

Pour en revenir à la carte mémoire, la SanDisk Extreme Pro de 400 Go est idéale pour les smartphones et tablettes tournant sous Android, ainsi que pour les caméras d'action et les drones. Elle embarque des vitesses de transfert jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture pour des prises et des transferts rapides. On notera aussi la présence de l'homologation A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. La carte mémoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Enfin, l'accessoire d'à peine 5 grammes résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X et dispose d'une garantie à vie.