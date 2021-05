Prix imbattable sur la batterie externe Samsung 10A charge rapide à induction

Si l'autonomie de votre smartphone est un problème, vous pouvez vous équiper d'une batterie externe pour la prolonger. En ce moment, Boulanger propose justement un bon plan sur la batterie externe Samsung 10A charge rapide à induction. Un code promo cumulé à une ODR permettent de l'avoir à seulement 5,49 €.

Profitez de ce bon plan Boulanger pour acquérir la batterie externe Samsung 10A charge rapide à induction à petit prix. Affichée à 29,99 €, elle passe à 25,49 € avec le code promo VIP15. De plus, une offre de remboursement permet de faire baisser son prix encore plus, de 20 € très précisément.

Son prix de revient final passe donc à 5,49 €. Une excellente affaire ! Pour bénéficier de l'offre, il suffit de suivre les instructions présentes dans les conditions de l'offre. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 3 semaines à compter de la date de validation de votre dossier par Samsung, votre établissement bancaire pouvant mettre en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaître sur votre compte.

Pour en revenir à la batterie sans fil Samsung, cette dernière embarque une capacité de 10 000 mAh. Elle est en outre compatible charge rapide avec les smartphones équipés de la certification Qi. On retrouve également un port USB-C, un port USB-A, un port entrée et sortie 15V-5V et un indicateur LED. Pratique pour vérifier le niveau de batterie restant. Enfin, la batterie mesure 15 x 7.1 x 1.4 cm et pèse 234 grammes.