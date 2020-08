Prix imbattable sur le jeu Flight Simulator avec la manette TCA Airbus Edition

Voici un bon plan pour ceux et celles qui veulent acquérir le jeu Flight Simulator (2020) ! Le fameux simulateur de vol avec la manette TCA Airbus Edition est à un prix imbattable à la Fnac. Toutes les informations à savoir sont à suivre dans la suite de l’article.

Après 14 ans d’absence, Flight Simulator a fait son grand retour sur PC depuis le 18 août 2020. À cette occasion, la Fnac propose une belle promotion sur le simulateur de vol avec une manette.

Ainsi, au cours d’une durée indéterminée, le jeu Flight Simulator avec le Joystick TCA Airbus Edition est à exactement 96,98 euros au lieu de 126,98 euros ; soit une remise immédiate de 30 euros lorsque les deux produits ont été ajoutés au panier. Le prix de l’ensemble peut encore diminuer si vous avez récemment acheté des cartes cadeaux Fnac/Darty en juillet 2020. Pour rappel, elles doivent être utilisées avant le 31 août.

Pour information, le jeu Flight Simulator proposé par la Fnac est la version standard du simulateur de vol ; ce qui veut dire que le joueur retrouvera 20 avions et 30 aéroports faits main. Le joueur est invité à piloter des avions hautement détaillés et éblouissants dans un monde hyperréaliste. Il pourra créer son plan de vol et se rendre n’importe partout. Il aura aussi l’occasion de profiter de voler de jour comme de nuit et faire face à des conditions climatiques réalistes et exigeantes.