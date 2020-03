Xbox One X 1 To à Prix Fou : le pack Star Wars Jedi Fallen Order est à -50%

Super bon plan Xbox One X sur la Fnac ! Le site marchand français propose une superbe promotion sur le pack Xbox One X 1 To + Star Wars Jedi Fallen Order. Focus sur cette nouvelle bonne affaire pour les fans de la console de Microsoft et de la saga Star Wars.

Continuons notre sĂ©rie de bons plans consacrĂ©s Ă l’univers du jeu vidĂ©o. Outre le pack Xbox One X 1 To Forza Horizon 4 + 2ème manette Ă 299.99 euros sur Cdiscount, il y en a un autre sur la Fnac Ă un prix complètement fou !

Le pack Xbox One X 1 To Star Wars Jedi Fallen Ordery est mis en vente à seulement 249 euros jusqu’au 17 avril 2020 inclus (ou dans la limite des stocks disponibles). Également, une box cadeaux Gaming (en taille S, M ou L) est offerte pour l’achat de ce pack et bien Ă©videmment, la livraison Ă domicile est gratuite.

Le bundle comprend une console Xbox One X, une manette sans fil Xbox, un tĂ©lĂ©chargement complet du jeu Star Wars Jedi Fallen Order Édition Deluxe, un mois d’abonnement Xbox Live Gold, un mois d’essai du Xbox Game Pass pour console et un mois d’EA Access. A titre de rappel ou d’information, la Xbox One est une console de salon Ă©quipĂ©e de la technologie HDR, d’un lecteur Blu-ray 4K et d’un streaming vidĂ©o 4K. Vous avez Ă©galement la possibilitĂ© de regarder des films Blu-ray 4K et des vidĂ©os 4K en streaming sur les plateformes telles que Netflix ou Amazon Prime.

Vous voulez en savoir plus sur cette console ? DĂ©couvrez ici notre test sur la Xbox One X.