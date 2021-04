Le prix de l’iPhone 12 (64 Go) est en chute libre sur Amazon

Profitez de ce super bon plan Amazon pour vous procurer l'iPhone 12 à un très bon prix. Le modèle 64 Go du téléphone d'Apple bénéficie actuellement d'une réduction de 120 euros. Une offre à ne pas rater !

Alors qu'Apple va tenir sa première keynote de l'année 2021, Amazon en profite pour faire baisser le prix de l'iPhone 12 qui est en chute libre.

Au cours d'une durée indéterminée, le coloris noir de l'Apple iPhone 12 (64 Go) est vendu au tarif de 789 euros au lieu de 909 euros sur la plateforme française d'Amazon ; ce qui fait une remise immédiate de 120 euros. Au vu du prix élevé du produit, le site e-commerce donne la possibilité de payer le smartphone en 4 fois sans frais par carte bancaire (soit 4 mensualités de 197,25 euros chacune).

Pour rappel, l'iPhone 12 est un téléphone compatible 5G qui est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Il est aussi doté d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS 14. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Besoin de plus d'informations sur le téléphone ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test de l'iPhone 12.