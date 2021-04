Bon plan vélo électrique : prix en baisse sur le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike chez Fnac/Darty

Il n'y a pas que les trottinettes électriques chez Xiaomi, il y a aussi le vélo électrique du constructeur chinois. Actuellement, le Mi Smart Electric Folding Bike est en baisse de prix sur les sites de la Fnac et de Darty.

Alors qu'il fêtera bientôt son premier anniversaire, le Mi Smart Electric Folding Bike est en promotion chez Fnac/Darty.

Les deux enseignes françaises notamment spécialisées dans le domaine du high-tech se sont en effet associées pour permettre à leurs clients respectifs de se procurer le vélo électrique de Xiaomi à un prix de revient de 749,99 euros. Pour obtenir le tarif en question, il suffit de remplir une offre de remboursement de 50 euros qui est valable avant le 25 avril 2021 inclus (voir conditions).

Dévoilé au grand public durant la fin du mois de mai 2020, le Mi Smart Electric Folding Bike disponible dans un coloris noir et pliable embarque un moteur de 250 watts et une batterie Li-Ion qui assurent une autonomie de 45 km (pour un temps de recharge annoncé de 240 minutes). Doté de deux roues de 16 pouces, l'engin électrique peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h avec 4 types d'assistance. Pour la connectivité, on retrouve le GPS et le Bluetooth. Enfin, le vélo affiche un poids de 14,5 kg et des dimensions de 1010 x 540 x 1290 cm.

