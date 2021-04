Prix en baisse pour les écouteurs Bose Sport Earbuds chez la Fnac

Les écouteurs sans fil Bluetooth Bose Sport Earbuds sont en ce moment à -15% chez la Fnac. Ils descendent ainsi sous la barre des 170€ !

Découvrir l'offre chez la Fnac

Pendant quelques jours seulement, vous pouvez profiter des écouteurs Bluetooth Bose Sport Earbuds pour 169,99€ au lieu de 199,99€. Les écouteurs sont disponibles chez l'enseigne en 3 coloris : noir, blanc et bleu.

En plus des 15% de réduction immédiate, la Fnac vous propose également les frais de livraison offerts, 4 mois d'abonnements offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium et 1 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX.

Bose Sport Earbuds : un son incroyable pour toutes vos sessions sportives

Créés pour les sportifs, les écouteurs Bluetooth True Wireless Bose Sport Earbuds sont intra-auriculaires et certifiés IPX4. Ils sont donc résistants à la transpiration et tiennent parfaitement dans vos oreilles. Dotés d'une batterie performante, ils proposent une autonomie de 5h en une seule charge et 15 heures grâce à son boîtier de charge. Ils sont de plus compatibles avec la recharge sans fil certifiés Qi et compatibles avec l'assistant vocal Google.

Toutes ces prestations sont intéressantes, mais ce n'est rien face à leur qualité sonore. Les Bose Sport Earbuds proposent en effet un son d'exception avec notamment des transducteurs intégrés excellents, capables de descendre très bas en fréquence sans sourciller. Les écouteurs embarquent une technologie d'égalisation dynamique du son et ça marche ! Le son est rythmé, enjoué et parfaitement restitué.

Adaptés à toutes vos activités, les écouteurs Bose Sport Earbuds peuvent aussi bien convenir aux sportifs qu'aux non-sportifs. Le principal est de profiter de leur son, capable de rivaliser avec de nombreux modèles Hi-Fi.

À leur sortie, les Bose Sport Earbuds étaient proposés pour 199,95€. Désormais à 169€, c'est le moment ou jamais pour vous de profiter d'un son d'exception à prix mini. La Fnac vous propose en supplément une garantie de 2 ans pour les écouteurs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.