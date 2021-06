Prix en baisse pour la Huawei Watch GT2 Sport chez Darty !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une réduction de 39% sur la montre connectée Huawei GT2 46mm Sport. Elle passe ainsi exceptionnellement sous la barre des 140€.

Darty vous propose une remise immédiate de 90€ sur la montre connectée Huawei GT2 46mm Sport. Vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 139,99€ au lieu de 229,99€.

En prime chez Darty, vous profitez :

d'une garantie de 2 ans.

des frais de livraison offerts.

de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Découvrez tous les détails sur cette montre connectée Huawei ci-dessous.

La Huawei GT2 46mm Sport : une montre connectée efficace et pas chère

Sortie en 2019, en même temps que le Huawei Mate 30, la Huawei GT2 46mm n'a pas pris une ride et propose des prestations toujours aussi séduisantes. Elle propose notamment un processeur SoC maison Kirin A1, une autonomie théorique de 14 jours et un écran AMOLED avec une fonction Always on Display.

Sur sa fiche technique, on retrouve ainsi :

la compatibilité Android et iOS.

Un écran tactile de 1,39 pouces avec une résolution 454 x 454 HD.

Une batterie de 455 mAh.

Un capteur de rythme cardiaque.

4Go de mémoire.

Equipée d'une autonomie longue durée et d'un suivi sportif complet, la Huawei GT2 46mm est un véritable coach sportif. Grâce à son capteur GPS et son cardiofréquencemètre, elle vous propose en effet un suivi très précis avec 15 modes d'activités professionnelles et 85 modes d'entraînement.

Utile pour votre quotidien, la montre connectée vous propose également les appels Bluetooth, les notifications, un lecteur audio, le suivi de stress via TruRelax et le suivi du sommeil via TruSleep. Avec la Huawei GT2 46mm, vous profitez ainsi d'un assistant personnel toujours à votre poignet.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.