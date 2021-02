Le prix de l’excellente Nvidia Shield TV Pro est en baisse, vite !

Voici un deal intéressant sur la Nvidia Shield TV Pro ! L'excellente box multimédia fait en effet l'objet d'une promotion sur le site Cdiscount. Avec un code promo, elle passe sous la barre des 200 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Continuons notre série de bons plans consacrée aux offres promotionnelles chez Cdiscount. Après le Samsung Galaxy A51, c'est au tour de la Nvidia Shield TV Pro de bénéficier d'une baisse de prix.

La box Android 4K du constructeur américain est actuellement vendue au tarif de 209 euros. Mais un code promo peut diminuer le prix du produit. Le coupon 10EUROS qui doit être saisi durant l'étape du panier permet à la box de passer à 199 euros.

À propos des caractéristiques de la Nvidia Shield TV Pro, la box multimédia dispose du système d’exploitation Android TV. Compatible avec Google Assistant, elle est équipée d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 16 Go (extensible via une carte microSD) et de la norme Dolby Vision HDR. La partie connectique est composée de la technologie Bluetooth, d’un port HDMI et deux ports USB 3.0. La Shield TV Pro de Nvidia mesure 15.9 x 9.8 x 2.6 centimètres et affiche un poids de 250 grammes.