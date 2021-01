Le prix du Poco M3 64 Go en chute libre pour les soldes d’hiver 2021

Pour les soldes d'hiver 2021, vous voulez vous faire plaisir en vous achetant un smartphone pas trop cher ? Electro Dépôt propose en ce moment le Poco M3 (modèle 64 Go) de Xiaomi sous les 140 euros. Focus sur ce nouveau bon plan.

Les bonnes affaires concernant les smartphones tournent à plein régime en cette période de soldes d'hiver. Après le Huawei P30 sous les 300 euros, voici un bon plan consacré à un téléphone d'une autre marque chinoise.

Cette fois-ci, c'est le Poco M3 (version 64 Go) qui fait l'objet d'un bon prix. On retrouve en effet le smartphone du constructeur Xiaomi sur le site Electro Dépôt au tarif de 139,90 euros au lieu de 159 euros. Pour ceux qui souhaitent le modèle 128 Go du même téléphone, sachez qu'il est 10 euros plus cher chez Cdiscount.

À propos de ses principales caractéristiques, le Xiaomi Poco M3 est doté d'un écran FHD+ de 6,53 pouces (définition de 2340 x 1080p), d'un processeur Snapdragon 662, d'une mémoire vive de 4 Go et d'une batterie d'une capacité de 6000 mAh. Concernant la partie photo, le smartphone est équipé d'une caméra arrière de 48 + 2 + 2MP et d'une caméra frontale de 8 MP.

