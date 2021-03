Oppo Reno4 : le prix du smartphone 5G en chute libre chez Amazon

Voici une belle affaire sur l'achat d'un smartphone 5G ! Actuellement, le Reno4 de la marque Oppo fait l'objet d'une jolie promotion chez Amazon avec 180 euros de réduction sur son prix conseillé.

Moins d'un an seulement après sa présentation officielle en Chine, le Oppo Reno4 voit son prix chuter sur la plateforme française d'Amazon.

En ce moment, le smartphone compatible 5G de la marque chinoise est vendu au tarif de 369 euros au lieu de 549 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 180 euros de la part du géant du commerce en ligne. Pour cette promotion, seuls les coloris noir et bleu du téléphone sont disponibles au prix réduit. Et pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile.

Dévoilé en même temps que les modèles Pro et Z, le Reno4 est le remplaçant du Find X2 Lite. Le Oppo Reno4 embarque un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition en Full HD+ 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 4020 mAh compatible charge rapide. On retrouvera aussi un lecteur d’empreintes sous l’écran, une caméra arrière de 48MP + 8MP + 2MP et une caméra frontale de 32 MP + 2MP.