Le prix du OnePlus Nord (128 Go) est en chute libre chez Amazon

Profitez de ce nouveau bon plan téléphonie pour vous procurer le OnePlus Nord en promotion. Sur le site Amazon, le très bon smartphone compatible 5G voit son prix diminuer à moins de 350 euros. Une offre à ne pas rater !

Après le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, c'est au tour du OnePlus Nord de faire l'objet d'une baisse de prix chez Amazon.

Au cours d'une durée indéterminée, le OnePlus Nord disponible ans sa version 128 Go est à 349 euros au lieu de 399 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand. Pour cette promotion, les modèles gris onyx et bleu marbre du téléphone sont proposés au tarif réduit. Et pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile.

Compatible avec le réseau 5G, le OnePlus Nord est un téléphone doté d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie d'une capacité de 4100 mAh compatible charge Warp Charge. La partie photo se compose d'une caméra arrière de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et d'une caméra avant de 32 MP + 8 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil sur nos articles associés à la prise en main et au test du OnePlus Nord.