Prix en chute libre sur les Galaxy S20 et S20+ pour le Black Friday

Le Samsung Galaxy S20 est en promotion pour le Black Friday. si vous souhaitez vous équiper du smartphone haut de gamme du coréen, vous pouvez le faire auprès de plusieurs enseignes qui le brade. Les varainte S20+ est fait également l’objet de ce bon plan Black Friday.

Baisse de prix sur le Galaxy S20 et S20+ pendant le Black Friday

Le Samsung Galaxy S20 devient plus abordable durant le Black friday. Il est possible de l’avoir à 599 € au lieu de 809 € prix conseillé dans sa variante 4G 128 Go auprès de plusieurs enseignes en ligne telles que Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty. Le Galaxy S20 est doté d’un écran troué AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les ROG Phone par exemple. Parfait pour les fans de jeux vidéo sur smartphone.

Sous le capot on retrouve le SoC Exynos 990 gravé en 7nm, conçue par Samsung est épaulée par 8 de mémoire vive et 128 Go stockage interne sur cette variante. Samsung a aussi intégré une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide de 25W.

Le Galaxy S20+ est lui aussi à prix cassé pour le Black Friday. il passe à 699 € au lieu de 909 € prix conseillé. Ce dernier se distingue du S20 standard notamment par son grand écran de 6,7 pouces et son appareil photo amélioré. Il est en effet doté d’un quadruple capteur photo composé d’un capteur photo ToF pour capturer la profondeur de champs. Le variante ravira aussi les usagers les plus gourmands grâce à sa grosse batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 45 W.

