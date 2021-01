Poco F2 Pro : le très bon smartphone de Xiaomi est à prix cassé !

Profitez de ce bon plan Amazon pour acquérir un smartphone compatible 5G ! Juste avant les soldes d'hiver 2021, Amazon propose en effet l'excellent Poco F2 Pro de Xiaomi à prix cassé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'édition 2021 des soldes d'hiver commence ce mercredi 20 janvier et Amazon a déjà anticipé l'événement en permettant à ses clients de se procurer le Xiaomi Poco F2 Pro en promotion.

Actuellement, le très bon smartphone du constructeur chinois est au prix de 369,90 euros sur la version française du géant du commerce en ligne. Il s'agit du modèle Electric Purple et le produit est vendu et expédié par Amazon. La livraison gratuite à domicile se fait rapidement.

Compatible 5G, le terminal embarque notamment le processeur Qualcomm Snapdragon 865. Le téléphone dispose aussi de 6 Go de mémoire RAM couplée à 128 Go de mémoire de stockage interne, d'un écran Super AMOLED d'une diagonale de 6,67 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels et d'une batterie d'une capacité de 4 700 mAh. Coté connectivité, c'est un port USB type C que l'on retrouve. La partie photo est composée d'un capteur principal Sony IMX686 de 64 MP. Si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à lire notre article associé au test du Poco F2 Pro.