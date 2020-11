L’excellent Galaxy Note 10 est à prix cassé chez RED by SFR !

Vous n'avez pas l'intention de patienter jusqu'au prochain Black Friday pour vous procurer le Galaxy Note 10 ? Grâce au bon plan qui va suivre, vous pourrez faire une économie de 300 euros sur l'achat du smartphone de la marque Samsung sur la boutique en ligne RED by SFR.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'opérateur RED by SFR n'a pas attendu l'annonce du report du Black Friday chez Amazon pour effectuer une offre promotionnelle sur le Galaxy Note 10.

En effet, le superbe smartphone du constructeur coréen est vendu en ce moment au prix de 479 euros au lieu de 779 euros (tarif conseillé lors de sa sortie). À titre d'information, le Galaxy S20 fait également l'objet d'une promotion et est affiché à 499 euros chez Orange et Sosh.

Pour en revenir au Note 10, le téléphone qui est livré avec un S Pen est doté d'un processeur Exynos 9825 Octo-Core cadencé à 2.7 GHz, du système d'exploitation Android (avec une surcouche Samsung One UI), d'un écran Infinity Dynamic AMOLED de 6,3 pouces (résolution Full HD+ 1080 x 2280 pixels), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 3500 mAh (avec charge rapide 25W et charge sans fil 12W) et d'un espace de stockage de 256 Go (non extensible). Pour la partie photo, l'APN est composé d'un triple capteur de 16 + 12 + 12 MP et d'une caméra frontale de 10 MP. Du côté de la connectique, le Bluetooth 5.0, le GPS, le A-GPS, le Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), le NFC, l'USB 3.1 Type-C, le capteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale sont de la partie. Pour en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy Note 10.