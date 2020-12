La Nvidia Shield TV est à prix canon sur Cdiscount, dépêchez-vous !

À l’occasion du Black Friday, Cdiscount a décidé de casser le prix de l’excellente Box Android Shield TV de la marque Nvidia. Alors qu’on la trouve généralement à 159,99 €, elle est proposée en ce moment dans la limite des stocks disponible à seulement 135,99 €.

Pour le Black Friday Cdiscount, la Shield TV passe à 135,99 € au lieu de 159,99 € en moyenne. C’est le moment idéal si vous souhaitez vous équiper de cette Box Android, considérée par beaucoup comme l’une des meilleures du marché. Cette variante est plus compacte que la version Pro mais tourne aussi sous le système d’exploitation Android 9.0 Pie avec Android TV et Google Cast (Chromecast 4k intégrée). Elles possèdent le même processeur Tegra X1 avec 256 coeurs et sont compatibles avec le Wi-Fi et et le Bluetooth 5.0.

De son côté, la Shield TV (modèle 2019) se présente sous la forme d’un tube cylindrique avec des ports de chaque côté. La box dispose de 2 Go de mémoire vive et de 8 Go de stockage interne (extensible via un port microSD). Quant à la version Pro de la box, la Shield TV Pro de Nvidia embarque une mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go et est compatibles avec les assistants vocaux. Que du bonheur !